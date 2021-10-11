مدينة غارقة بتركيا لا يمكن الوصول إليها سوى بالقارب.. ما سرها؟

2021/10/11 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكان يحمل بين زواياه تاريخًا غامضًا لكنه مثيرًا للاهتمام..بعد أن كان من المفترض أن تسكنه الحضارة الليسية، وقع زلزال كارثي تسبب في غرقه..تعرّف إلى جزيرة كيكوفا التركية.

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