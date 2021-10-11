2021/10/11 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين في الرطبة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القبض على الإرهابيين تم بكمين محكم في منطقة الناظرة بالرطبة بناءً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال إرهابيين اثنين في الرطبة بالانبار المركز الخبري الوطني.

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