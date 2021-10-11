2021/10/11 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأثنين، عن اخماد حادث حريق اندلع في سوق شعبي شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (11 تشرين الاول 2021)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل عدد كبير من الأكشاك التجارية (تجاوز) مشيدة من لواح السندويج بنل سريع الاشتعال وصفائح ( الچينكو ) داخل سوق الشهداء في منطقة الأمين شرقي بغداد".

وأضافت ان "الفرق عزلت الأكشاك التجارية المحترقة ومنعت امتداد النيران إلى البناية والدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتابعت انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اشتعال النيران في سوق تجاري ببغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اشتعال النيران في سوق تجاري ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).