2021/10/11 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تطور مهم في المفاوضات مع السعودية.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم :”نحن على تواصل مع الجانب السعودي بشكل مستمر والمفاوضات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تكشف عن سير المفاوضات مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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