قفزة في أسعار النفط وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين

2021/10/11 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 83.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنحو […]

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