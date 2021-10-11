2021/10/11 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، القبض على قيادي كبير ومهم في عصابات داعش الإرهابية.وقال الكاظمي في تغريدة في تويتر، “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خارج الحدود..



العراق يعتقل مشرف المال لـ”داعش” المركز الخبري الوطني.

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