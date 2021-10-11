الكاظمي يعلن الاطاحة بنائب ابو بكر البغدادي بعملية مخابراتية خارج العراق

2021/10/11 | 09:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، القبض على نائب أبو بكر البغدادي خلال عملية مخابراتية خارج العراق.

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وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (11 تشرين الأول 2021)، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي".

وأضاف "‏بوركت سواعد الأوفياء، ‏عاش العراق".

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