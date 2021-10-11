نائب البغدادي.. المخابرات تطيح بـ'مشرف المال لداعش' خارج العراق

2021/10/11 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ"مشرف المال لداعش" خارج العراق.

وكتب الكاظمي تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي".

وختم رئيس الوزراء قائلا: "بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق".

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