الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد

2021/10/11 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر، انه “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على […]

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