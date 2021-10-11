نائب البغدادي.. الكاظمي يعلن الإطاحة بمشرف المال لداعش خارج العراق

2021/10/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الإطاحة بمشرف المال لداعش خارج العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي".

وختتم الكاظمي قوله: "بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق".

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