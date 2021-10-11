إغلاق المنطقة الخضراء وتحديد موعد إعادة فتحها

2021/10/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بإغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، وحصر الدخول اليها بحاملي الباجات الخاصة بدخول المنطقة".

وأضاف، أن "اعادة فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين سيكون بعد اعلان مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

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