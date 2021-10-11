ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق

2021/10/11 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأثنين، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 148750 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار

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