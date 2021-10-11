الفرقة الخاصة تغلق المنطقة الخضراء بالكامل

2021/10/11 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اغلقت الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الدولية ، المنطقة الخضراء بشكل كامل .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الغرض من الاغلاق هو حماية المركز الوطني التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمناطق الحيوية في المنطقة الخضراء " ، مشيرا الى انه يسمح بالدخول لحاملي باجات المنطقة الخضراء فقط بعد اجراء التفتيش الدقيق "./انتهى9

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