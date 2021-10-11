الكاظمي: القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد

2021/10/11 | 09:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته بتويتر، انه “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش”.واضاف ان هذا المعتقل هو “نائب المقبور أبو بكر البغدادي”.

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