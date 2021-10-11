ليلة اقفال الصناديق - جلال الصباغ

2021/10/11 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ اقفلت المراكز ابوابها لتحزم الصناديق وتنقل الى اماكنها المخصصة، ويبقى الحال كما هو منذ اول انتخابات، فلا جديد على ارض الرافدين سوى الخراب...



لن تختفي اكوام القمامة من الشوارع والاحياء...



وستظل الكهرباء كما هي بل ربما اسوء...



ستزداد اعداد العاطلين وتقل القدرة الشرائية للمواطنين...



لن تغادرنا مشاهد الصغار والنساء في تقاطعات الطرق وهم يجوبون الساحات والطرق يتوسلون عطف هذا وذاك...



سنظل بلا مدارس او مص ......





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