إطلاق غازات غير سامة في مترو نيويورك في دراسة عن الإرهاب

2021/10/11 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مسؤولون أمريكيون أمس الأحد، أن باحثين من الحكومة الاتحادية سيطلقون جزيئات وغازات غير سامة في مترو أنفاق مدينة نيويورك هذا الشهر، في إطار دراسة حول التهديدات الإرهابية.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية، أن الباحثين من وزارة الأمن الداخلي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يهدفون إلى إيجاد “بيانات قابلة للتنفيذ من قبل سلطات التأهب للطوارئ”.

وقالت السلطات إن الجسيمات والغازات التي ستستخدم في الدراسة مصممة لمحاكاة المواد البيولوجية والكيميائية، وسيضع العلماء أجهزة لاختبار الهواء في عشرات المواقع عبر مترو الأنفاق بين 18و29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من أجل الدراسة.

وقال مسؤولون إن وزارة الأمن الداخلي أجرت تقييماً بيئياً على الغازات والجزيئات التي ستطلق للتأكد من سلامتها.

يشار أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الاتحادية نظام مترو الأنفاق في المدينة حقل تجارب لهجمات محتملة.

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