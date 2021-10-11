هذه المزرعة في دبي تضم أكثر من 100 ألف ملكة نحل

2021/10/11 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد "عسل حتا" في أعالي جبال دبي أحد أكثر المناحل تقدمًا في العالم وكان أول محطة لتربية ملكات النحل في الشرق الأوسط، وهو مجهز بـ 800 خلية نحل، ويمكن للمزرعة تربية ما يصل إلى 100 ألف ملكة نحل وملايين النحل سنويًا.

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