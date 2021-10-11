مصطفى الكاظمي يعلن اعتقال نائب ابو بكر البغدادي

2021/10/11 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، الاطاحة بنائب أبو بكر البغدادي خلال عملية مخابراتية "صعبة" خارج العراق. وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (11 تشرين الأول 2021)، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي".

وأضاف "‏بوركت سواعد الأوفياء، ‏عاش العراق".

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