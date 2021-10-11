2021/10/11 | 10:53 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 11 أكتوبر 2021 | 10:36 صباحاً

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المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100% في الاقتراع العام.

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