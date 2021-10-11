2021/10/11 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بانتحار طالبة جامعية شنقت نفسها بشال جنوب شرقي المحافظة.وقال المصدر في حديث صحافي، إن “طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاماً، أقدمت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار طالبة جامعية جنوب شرقي ذي قار المركز الخبري الوطني.

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