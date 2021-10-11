بعد 17 شهرا من المواجهات.. فشل محادثات التهدئة بين الصين والهند

2021/10/11 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت المحادثات بين قائدي الجيشين الهندي والصيني تفشل في فك اشتباك القوات في مناطق الاحتكاك الرئيسية على امتداد الحدود المتنازع عليها، حسبما أعلن الطرفان اليوم الاثنين.

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