2021/10/11 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توقعت هيئة الانواء الجوية ان يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا ، مع فرصة لسقوط امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ولا تغير بدجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الًى معتدلة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 18 مئوية والعظمى 37 مئوية ،وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 39 مئوية.واضاف البيان :" ان طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا، وغائما احياناً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال النهار في الاقسام الغربية منها ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صواح مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).