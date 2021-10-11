لهذا السبب.. إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد والسماح لفئة واحدة بالدخول

2021/10/11 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بشكل مؤقت.

وقال المصدر للسومرية، إن "القوات الأمنية اغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء بشكل مؤقت، وسمحت فقط لحاملي الباجات والاستثناءات بدخولها".وأضاف، أن "هذا الإجراء قد يكون مرتبطا بعملية العد والفرز لنتائج الانتخابات النيابية، أو أنه إجراء أمني مؤقت".

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