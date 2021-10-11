ابو رغيف: نائب ابو بكر 'البغدادي' كان سببا بمقتل الالاف من العراقيين

2021/10/11 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الاثنين، ان نائب ابو بكر "البغدادي" كان سببا بمقتل الالاف من العراقيين

وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "سامي العجوز زئبق التنظيم، ٢٠٠٤ التحق مع ابو مصعب الزرقاوي وعام ٢٠٠٥ اعتقل ببوكا مع البيلاوي و٢٠١١اطلق سراحه وفي ٢٠١٤ تسلم امنية الزاب والشرقاط و في ٢٠١٥ تسلم امير الركاز بعد مقتل الانباري وفي ٢٠١٧استلم بيت المال بعد الغاء البغدادي لديوان الركاز".

واضاف، ان "جهاز المخابرات تابعه لاشهرٍ واستدرجه بمصيدة محكمة"، مؤكدا انه "كان سببا بمقتل الالاف من العراقيين".

وفي صباح هذا اليوم، اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإطاحة بـ"مشرف المال لداعش" خارج العراق.

وكتب الكاظمي تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي".

سامي العجوززئبق التنظيم٢٠٠٤ اعتقل ببوكا مع البيلاوي٢٠١١اطلق سراحه٢٠١٤تسلم امنية الزاب والشرقاط٢٠١٥تسلم امير الركاز بعد مقتل الانباري٢٠١٧استلم بيت المال بعد الغاء البغدادي لديوان الركاز.تابعه جهاز المخابرات لاشهرٍ واستدرجه بمصيدة محكمة،كان سببا بمقتل الالاف العراقيين.



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— فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) October 11, 2021

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