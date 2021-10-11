2021/10/11 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل شاب يبلغ من العمر 36 عاماً داخل منزله في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الشاب قتل بالة حادة في منزله بأطراف قضاء كفري على الحدود بين ديالى والسليمانية".

وبين، ان "الجريمة غامضة حيث قامت القوات الأمنية بفتح تحقيق موسع بالحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في جريمة غامضة.. شاب يقتل داخل منزله بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في جريمة غامضة.. شاب يقتل داخل منزله بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).