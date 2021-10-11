بالصور :العراق يعلن القبض على

2021/10/11 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى

الكاظمي، القبض على سامي جاسم، المشرف

المالي لتنظيم داعش ونائب أبو بكر

البغدادي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في

موقع تويتر: " في الوقت الذي كانت عيون

أبطالنا في ا

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