باكستان تقيم جنازة رسمية نادرة لـ

2021/10/11 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم دفن الدكتور عبد القدير خان، من يلقب بـ"أبو القنبلة النووية" في باكستان، في جنازة رسمية، الأحد، في مسجد بالعاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

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