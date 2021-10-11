المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني

2021/10/11 | 11:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي والالكتروني في جميع المحطات التي جرت عليها قرعة التطابق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني جاء بنسبة 100%".

وأضافت أن "ذلك تم في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية".

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