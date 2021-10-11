طقس العراق..امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية

2021/10/11 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية ان يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا، مع فرصة لسقوط امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين .وذكر بيان للهيئة ان “طقس يوم غد الثلاثاء […]

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