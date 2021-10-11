خام برنت يقترب من 84 دولارا والنفط الأميركي في اعلى سعر له منذ 7 سنوات

2021/10/11 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في الأسواق العالمية لتواصل تحقيق المكاسب على مدى عدة أسابيع.

وارتفع خام برنت بمقدار دولار واحد واثنين وثلاثين سنتا ليصل الى ثلاثة وثمانين دولارا وواحد وسبعين سنتا للبرميل في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة اثنين بالمئة ليصل الى ثمانين دولارا وأربعة وتسعين سنتا وهو أعلى مستوى له منذ أواخر العام الفين وأربعة عشر.

وعزا مختصون بالشأن النفطي ارتفاع الأسعار الى تخفيف القيود المرافقة لجائحة كورونا والترجيحات التي تشير الى انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية.

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