تعليق جديد من التيار الصدري بشأن وضعه الانتخابي الحالي

2021/10/11 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو التيار الصدري عصام حسين، الاثنين، ان النتائج الاولية للتصويت تظهر تقدم "الصدريين" مقارنة مع الانتخابات السابقة، متحدثا عن فارق كبير مع الأحزاب الاخرى.

وقال حسين في تصريح لـ NRT عربية، (11 تشرين الاول 2021)، ان "التيار حصل على نتائج كبيرة في التصويت العام الذي شهدته البلاد يوم امس الاحد".

واضاف ان "الاصوات التي حصل عليها التيار الصدري كبيرة جدا مقارنة مع الانتخابات التي جرت في السنوات السابقة، وكذلك مع نتائج الاحزاب الاخرى".

واشار حسين الى ان "الوقت الراهن لا يسمح للتيار باعلان توقعاته بشكل دقيق، استنادا الى الارقام التي زودوا بها من قبل المراقبين، بسبب الالتزام بشروط المفوضية المسؤولة عن هذا الامر".

وتابع "نحن لانريد ان نسبق مفوضية الانتخابات في اعلان عدد المقاعد التي حصلنا عليها وذلك منعا لحدوث اي اضطراب".

واكد حسين أن "التيار الصدري مقارنة مع الانتخابات السابقة قد حصد على عدد اكبر من المقاعد البرلمانية وانه في المرتبة الاولى".

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