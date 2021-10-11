2021/10/11 | 11:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لنجاح خطة تأمين الانتخابات"..قائد شرطة الديوانية يعفي المنتسبين من العقوبات الانضباطية

أمر قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، الاثنين بإعفاء جميع المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية.

وذكر إعلام شرطة الديوانية، في بيان، أن "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني أمر بإعفاء جميع المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية فقط ".

وبين أن "ذلك بمناسبة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية فضلا عن الجهد الكبير الذي بذله ابطال شرطة الديوانية طيلة الأيام الماضية".

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