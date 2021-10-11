المفوضية: تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني

2021/10/11 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن “تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني جاء بنسبة 100%”.وأضافت، أن “ذلك تم في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية”.واكدت […]

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