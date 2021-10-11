2021/10/11 | 11:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LJ00K2Yxp_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نسبة المشاركة بالانتخابات العراقية مبدئياً 41 % فقط والاحتفالات تسبق النتائج) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نسبة المشاركة بالانتخابات العراقية مبدئياً 41 % فقط والاحتفالات تسبق النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).