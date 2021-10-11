صحيفة: تحليل هدايا منحتها السعودية لترامب يكشف

2021/10/11 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترامب، للسعودية في مايو 2017، أمطرت العائلة المالكة السعودية ترامب والوفد المرافق بعشرات الهدايا.

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