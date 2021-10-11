إيران: مفاوضاتنا مع السعودية لا تزال خلف الأبواب المغلقة

2021/10/11 | 11:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت إيران، اليوم الاثنين، أن مفاوضاتها مع السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة، لكنها لا تزال خلف الأبواب المغلقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات بين إيران والسعودية شهدت بحث العديد من الملفات، بينها الملف اليمني.وأوضح خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “نتواصل مع الجانب السعودي بشكل مستمر، وحوارنا مع الرياض يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وجدية أكثر من أي وقت مضى”.وأردف بقوله: “ناقشنا مع السعوديين حتى الآن عددًا من الملفات المشتركة والملفات الإقليمية، من بينها الملف اليمني”.يذكر أنه في 24 […]

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