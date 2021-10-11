2021/10/11 | 11:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن “تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني جاء بنسبة 100%”.وأضافت، أن “ذلك تم في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية”.واكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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