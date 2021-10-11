مكافحة الارهاب في كردستان تصدر تنبيهًا لمواطني الإقليم

2021/10/11 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الاثنين، مواطني الإقليم إلى عدم اللجوء إلى إطلاق العيارات النارية للتعبير عن سعادتهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.وقال الجهاز، في بيان إنه “عند الإعلان […]

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