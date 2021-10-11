2021/10/11 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الأحد، عن جدول رحلاتها اليوم الإثنين.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 42 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 14 رحلة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها اليوم المركز الخبري الوطني.

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