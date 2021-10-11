412 الف زائر لـ«اكسبو» في 10 ايام.. اغلبهم سياح من الخارج

2021/10/11 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / سجل اكسبو 2020 دبي ، اقبالاً كبيراً في اعداد الزوار التي بلغت 411768 زيارة من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاق أول إكسبو دولي يقام في بلد عربي والأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.وينتمي الزوار إلى 175 جنسية مختلفة ، وكان واحد من بين كل ثلاثة زائرين سائحاً أجنبياً من غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.ومع توفر خيارات متعددة من التذاكر، تلقى تذاكر الأيام المتعددة والتذاكر الموسمية رواجاً كبيراً، حيث إن وحداً من كل خمسة زوار (20%) خلال الأيام العشرة الأولى قام بأكثر من زيارة لأن زيارة واحدة لا تكفي لاستكشاف كل ما يقدمه ويضمه موقع الحدث العالمي.وتشمل الأرقام التي تم الإعلان عنها الزوار الذين اشتروا تذاكر لحضور إكسبو 2020 دبي، ولا تشمل ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم، كما لا تتضمن موظفي إكسبو أو موظفي شركائه أو المدعوين من الجهات الرسمية.كما شهد موقع إكسبو الافتراضي (https://virtualexpodubai.com/) خمسة ملايين زيارة بين 1-10 تشرين الاول، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين زيارة لمشاهدة حفل الافتتاح الرسمي يوم 30 ايلول .واستقطبت أجنحة الموضوعات ذات التصميمات المبهرة والمحتوى المميز اهتمام الزوار، وهي جناح الاستدامة وجناح التنقل وجناح الفرص، كما حازت ساحة الوصل ذات اللمسات الإبداعية الخاصة، على اعجاب الزوار بالفعاليات المتعددة التي قدمتها خلال الأيام العشرة الأولى من إكسبو 2020 دبي، وخطفت شلالات إكسبو التي تجمع بين المياه المتدفقة والتشكيلات النارية المبهرة أنظار الزائرين، فضلاً عن أجنحة 192 دولة وأجنحة الشركاء والجهات الدولية الأخرى.وتوافدت أعداد كبيرة من العائلات على مختلف الأجنحة خاصةً مع عطلة نهاية الأسبوع./ انتهى

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