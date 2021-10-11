الولايات المتحدة تطلق غازات في مترو أنفاق نيويورك لهذا السبب!

2021/10/11 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مسؤولون أمريكيون أن باحثين فيدراليين سيطلقون جزيئات وغازات غير سامة في مترو أنفاق مدينة نيويورك هذا الشهر، كجزء من دراسة حول التهديدات الإرهابية (عبر الجو).

وقالت السلطات إن الجسيمات والغازات التي ستستخدم في الدراسة مصممة لتقليد العوامل البيولوجية والكيميائية، حيث سيقوم العلماء بتركيب أجهزة اختبار الهواء في عشرات المواقع عبر مترو الأنفاق في الفترة من 18 إلى 29 أكتوبر لإجراء الدراسة، وفق صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الباحثين من وزارة الأمن الداخلي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يهدفون إلى إيجاد "بيانات قابلة للتنفيذ لسلطات التأهب للطوارئ" ، وفقا لاستشارة من هيئة النقل في العاصمة.

هذا وأكد مسؤولون أن وزارة الأمن الداخلي أجرت تقييما بيئيا للغازات والجزيئات التي سيتم إطلاقها للتأكد من أنها آمنة، إذ أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الفدراليون نظام مترو الأنفاق في المدينة كأرض اختبار لهجمات محتملة "محمولة جوا".

يعد بحث هذا الشهر جزءا من مشروع تشتت التهديدات الحضرية ، والذي أجرى في عام 2016 تجارب مماثلة في مترو الأنفاق.

لكن المسؤولين الأمريكيين لم يخطروا دائما عمال الربط بأنهم منخرطون في الاختبار.

قام الجيش في عام 1966 برش بكتيريا قال المسؤولون إنها غير ضارة مباشرة على ركاب مترو الأنفاق في المدينة كجزء من تجربة تم نشرها في عام 1980.



لم يلاحظ ركاب مترو الأنفاق - الذين اعتادوا على التجارب البرية تحت الأرض - الاختبار ، الذي قال مسؤولو الجيش إنه جعل النظام الهدف الرئيسي لهجوم سري.

هذا وأوضحت هيئة النقل في تقرير استشاري: "قد يرى العملاء لافتات تحدد مواقع محددة تشارك في الدراسة أثناء سفرهم في جميع أنحاء مدينة نيويورك..لا تشكل هذه الدراسة أي مخاطر صحية على الجمهور..



وسيتم استخدام المواد التي تم استخدامها مرارا وتكرارا في اختبارات تدفق الهواء الخارجية والداخلية السابقة".

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