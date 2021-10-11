2021/10/11 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين بقضايا جنائية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة الأسلحة النارية، بعد استدراجهما ونصب كمين محكم لهما، في منطقة الأمين، وضبط بحوزتهما (16) مسدس و(297) اطلاقة، وجهاز اتصال لاسلكي".

وأضاف أن " مفارز مديرية مكافحة اجرام تمكنت من اعتقال القبض على عصابة لسرقة السيارات مكونة من ثلاثة اشخاص بعد كمين محكم نصب لهم في منطقة حي الجامعة، وضبط بحوزتهم رمانتين هجومية، وخطوط اتصال، وصكوك مزورة، وبصمات ووكالات عجلات مزورة، وبعد التحقيق معهم تبين أن أحد المتهمين مطلوب الى خلية الاستخبارات وفق المادة (٤٢١) من قانون العقوبات بتهمة الخطف".

وأشارت الخلية في بيانها إلى أنه "على الصعيد الأمني تمكنت قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام البياع، وبدلالة أحد المتهمين من القاء القبض على متهم بالسرقة، وضبط بحوزته (4600000) أربعة ملاين وستمائة ألف دينار عراقي مسروقة"، مبيناً أنه "تم إحالة المتَهَمَين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بقضايا جنائية مختلفة وضبط أسلحة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بقضايا جنائية مختلفة وضبط أسلحة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).