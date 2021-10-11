أنفجار عبوة لاصقة وسط كركوك (صورة)

2021/10/11 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بوقوع أنفجار عبوة لاصقة في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية: إن "عبوة لاصقة أنفجرت بعد أن كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية ضمن حي النداء في كركوك".وأضاف، إن "الأنفجار لم يسفر عن أي إصابات".

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