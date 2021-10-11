قائد شرطة الديوانية يصدر توجيها بشأن العقوبات الانضباطية للمنتسبين

2021/10/11 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أمر قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، اليوم الاثنين، بإعفاء جميع المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية.

وقال إعلام شرطة الديوانية، في بيان للسومرية نيوز، أن "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني أمر بإعفاء جميع المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية فقط ".واضاف، أن "ذلك جاء بمناسبة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية فضلا عن الجهد الكبير الذي بذله ابطال شرطة الديوانية طيلة الأيام الماضية".

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