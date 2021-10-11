2021/10/11 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض ستيفاني غريشام أمس الأحد ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة في انتخابات 2024.

وقالت غريشام في لقاء عبر قناة “أن بي سي” إنها كانت تشك في جدية ترشح ترامب مجدداً للبيت الأبيض، لكنها غيرت رأيها في ظل قاعدته الشعبية الكبرى التي تتفاعل معه كما كانت تفعل سابقاً، ونتائج استطلاعات الرأي التي تؤكد أنه الزعيم الأول للحزب الجمهوري، إلى جانب تمسك ترامب نفسه بتزوير الانتخابات الأخيرة.

التالي

منذ 33 دقيقة

حريق هائل في خزان بمنشآت الزهراني لإنتاج الكهرباء في لبنان

منذ ساعة واحدة

تونس: المطالبة بسحب امتيازات الرئيس المؤقت السابق المرزوقي

منذ ساعتين

إطلاق غازات غير سامة في مترو نيويورك في دراسة عن الإرهاب

منذ ساعتين

ترحيب دولي بخطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

منذ 12 ساعة

شاب فرنسي يستعمل بيانات ماكرون لدخول أحد المستشفيات

منذ 15 ساعة

شرطة دبي تضبط نصف طن من الكوكايين

منذ 16 ساعة

توقيف نجل وزير هندي في قضية مقتل مزارعين

منذ 16 ساعة

استقالات وزارية في دولة مجاورة تمهيدا للتعديل الحكومي

منذ 17 ساعة

صورة لعلم فرنسا بفناء مدرسة مصرية تثير الجدل

منذ 19 ساعة

الشرطة الهندية تعتقل المئات في كشمير على خلفية موجة عنف مفاجئة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: ترامب سيترشح مجدداً للرئاسة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: ترامب سيترشح مجدداً للرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).