حريق هائل في خزان بمنشآت الزهراني لإنتاج الكهرباء في لبنان

2021/10/11 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن حريقاً هائلاً شب اليوم الإثنين، في أحد خزانات منشآت الزهراني لإنتاج الكهرباء.

وأضافت الوكالة أن المحترق، خزان بنزين، ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أعلن أمس الأحد أن شبكة الكهرباء “عادت إلى عملها الطبيعي”، بعد انفصالها السبت بشكل كامل إثر توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار، لإنتاج الطاقة بعد نفاد المازوت.

وأعلن الوزير أن الجيش سلم كمية من احتياطاته للمعملين لاستئناف العمل.

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