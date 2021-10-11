هل تساعد لقاحات كورونا في إبقاء مرضى زرع الأعضاء على قيد الحياة؟

2021/10/11 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح دكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـCNN، كيف تساعد جميع اللقاحات في زيادة معدل بقاء مرضى زرع الأعضاء على قيد الحياة

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