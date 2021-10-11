2021/10/11 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يرأس وفد العراق باجتماع دول حركة عدم الانحياز بذكرها تأسيسها الـ 60 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يرأس وفد العراق باجتماع دول حركة عدم الانحياز بذكرها تأسيسها الـ 60) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يرأس وفد العراق باجتماع دول حركة عدم الانحياز بذكرها تأسيسها الـ 60) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).