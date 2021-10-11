تصريح من الناطق باسم القائد العام بشأن اعتقال نائب البغدادي

2021/10/11 | 12:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لعصابات داعش الإرهابية.وقال رسول، في تصريح صحفي، ان “عملية اعتقال نائب ابو بكر البغدادي، مهمة ونوعية وتعد ضربة قوية لعصابات داعش الإرهابية”، مشيراً إلى أن “الجهد الاستخباراتي كبير ويعد انتصاراً يضاف الى الانتصارات المتحققة بجميع الميادن”.وأضاف، أن “القوات الأمنية مستمرة بملاحقة عصابات داعش الإرهابية في جميع الأماكن بجهد كبير وعمل دؤوب وتم تحقيق انتصارات كبيرة بهذا الصدد”.وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن القبض على مشرف المال لداعش خارج البلاد.

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