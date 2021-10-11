الغلاي : نتائج اليوم اولية وماتم تداوله من نتائج او تخمينات امس لاصحة لها ولايعتد بها

2021/10/11 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي :" ان نتائج الانتخابات التي ستظهر اليوم هي اولية رسمية ".واكدت الغلاي :" ان ماتم تداوله من نتائج او تخمينات مساء امس لاصحة لها ولايعتد بها "./انتهى5

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